Ярославль, 10 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля передала в управление АО «Вознесенский» другому своему предприятию — «Волне». Об этом на заседании комиссии по муниципальной собственности рассказала председатель КУМИ Валерия Мусатова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.com Здание АО «Вознесенский»

АО «Волна» занимается сдачей в аренду городских бань, «Вознесенский» сдаёт в аренду недвижимость бывших Вознесенских казарм и содержит культурно-спортивный комплекс.

Как сообщила Мусатова, решение было принято ещё в июле. Подобная схема уже реализуется мэрией на ряде своих предприятий. Например «ПАТП-1» управляет «Яргорэлектротрансом».

Директором АО «Волна» является депутат муниципалитета Ярославля Евгений Мясников. Бывший директор «Вознесенского» Сергей Бакшин арестован за вымогательство взятки.