Ташкент, 10 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Узбекистане до 1 января 2022 года будущего года будет составлен перечень заболеваний, подлежащих лечению на районном, областном и республиканском уровнях, и на его основе будет организована плановая лечебная работа. Об этом 10 ноября говорилось на совещании под председательством президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

En.kremlin.ru Шавкат Мирзияев

Совещание было посвящено вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Сообщается, что районные больницы будут оснащены кардиологическим оборудованием четырех видов, «в результате спектр предоставляемых услуг расширится с 5 до 15».

«В областных филиалах Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии будет налажено оказание 35 видов услуг вместо нынешних 15», — говорится в сообщении.

В частности, отметили в пресс-службе, намечено дополнительно оснастить оборудованием Хорезмский областной филиал и организовать проведение в нем всех видов хирургических операций.