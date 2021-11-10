Джакарта, , 12:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб договорились о создании туристического коридора между двумя странами, сообщает Kompas.

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«Чтобы поддержать восстановление экономики, мы договорились о создании туристического коридора, который мы будем постепенно открывать один за другим», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо также приветствовал увеличение товарооборота между двумя странами на 49% в период с января по август 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Индонезия и Малайзия намерены открыть туристические маршруты Куала-Лумпур — Джакарта и Куала-Лумпур — Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо на встрече с премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом подчеркнул важность защиты индонезийских граждан.

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