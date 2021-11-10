10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили данные о том, что экс-президента Грузии якобы избили и таскали за волосы в тюрьме.

Тимур Кондратьев, , 13:50 — REGNUM Заявление адвоката бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамия о том, что её клиента в тюрьме избили и таскали за волосы, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»А ещё его, как истинного джигита, каждый четверг расстреливают! Но он всё равно не сдаётся! За нашу и вашу свободу страдает!» — издевается Данила Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что бывший грузинский президент должен был отдавать себе отчёт, что его ждало, когда он принял решение вернуться к себе на родину.

«Если он такой умный, то должен был прекрасно понимать и осознавать, что по приезде его арестуют. Значит, был план и расчёт или на народные волнения и выход из тюрьмы по типу Тимошенко, или на помощь внешних сил (читай США). Но что-то пошло не так. И сторонников оказалось меньше, чтобы повлиять на власть Грузии, и покровители не заступаются. Теперь Саакашвили остаётся только жаловаться и рвать оставшиеся волосы на голове, ссылаясь потом на то, что его там кто-то якобы таскал», — считает Людмила М.

Некоторые комментаторы отмечают, что сами бы не только за волосы потаскали Саакашвили, но и применили к нему более серьёзное воздействие за всё то, что он натворил в Южной Осетии в 2008 году.

«Хочу сказать, что Саакашвили развязал войну с двумя государствами, Абхазией и Южной Осетией, во время которой погибли и пострадали мирные люди, а точнее несовершеннолетние дети в 2008 году. Так что пусть его и дальше таскают за волосы, да посильнее. Жалости к этому человек у меня нет», — указывает Сурен И.

«Всего лишь таскали за волосы? За то, что натворил, на кол надо сажать, а не за волосы таскать! А самое лучшее — отдать народу на площади. Думаю, там его не только за волосы потаскают. Камней много», — поделился своим мнением Danro B.

Часть людей считает, что недопустимо применение насилия в отношении заключённых, если они не сделали ничего плохого, но, зная личность Саакашвили, нет ничего удивительного в том, что кто-то всё-таки позволил себе потаскать бывшего грузинского лидера за волосы.

Михаил Саакашвили в тюрьме Facebook.com/SaakashviliMikheil

«То, что его всё-таки посадили — правильное решение. Мучить заключённых, конечно, неправильно, но он, видимо, вёл себя так, что у кого-то сдали нервы. Он же не думал, что тюрьма — это весело? Был расчёт, что он такой особенный и к нему будет особенное отношение?» — задаётся вопросами Игорь К.

Ряд пользователей указывает на то, что многие сидельцы позавидовали бы условиям, в которых содержится Саакашвили. Так что пусть отбывает свой срок и не жалуется по пустякам, пишут граждане.

«Саакашвили ещё и жаловаться умудряется. Он спецобъект, который явно сидит в спецкамере, жрёт мёд и пьёт соки. Можно сказать, что он в санаторий попал, а не в тюрьму», — пишет Валерий Т.

Напомним, 9 ноября адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявила на брифинге о том, что её клиента в тюрьме избили и таскали за волосы. С его слов, представители тюрьмы повалили экс-президента страны на землю, несколько раз ударили по шее и «начали тащить за волосы».