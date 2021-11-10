Москва, 10 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Территория Афганистана не должна использоваться для укрытия и подготовки террористов, а также для планирования или финансирования террористических актов. Об этом было заявлено в ходе консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике, которые прошли в среду в Нью-Дели, сообщили и, а в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ 10 ноября.

Афганистан

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Участники обсудили складывающуюся ситуацию в Афганистане, особенно в области безопасности, её региональные и глобальные последствия. Также обсуждалась текущая политическая и гуманитарная ситуация в Афганистане, угрозы терроризма, радикализации, наркоторговли, исходящие с территории этой страны.

В ходе консультаций советники по национальной безопасности и секретари совета безопасности вновь заявили о решительной поддержке мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом уважение к его суверенитету, единству и территориальной целостности, а также невмешательству в его внутренние дела.

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В СБ РФ уверены, что постоянное присутствие ООН в Афганистане должно быть сохранено. В ведомстве также заявили, что создание инклюзивного правительства в Афганистане является обязательным условием примирения в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода заявил, что на афгано-таджикской границе происходит усиление террористической угрозы. По его словам, ситуация на границе с Афганистаном начала ухудшаться с приходом к власти в стране движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это также изменило геополитическую обстановку не только в регионе, но и в мире.