Детройт, США, , 12:33 — REGNUM Российский форвард «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ

Наместников оформил дубль в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (4:2). Всего в текущем сезоне он забросил семь шайб и отдал две результативные передачи в 13 встречах.

Первой звездой признан шведский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Андреас Юнссон, забивший два гола матче с «Флоридой Пантерз» (7:3).

Третьей звездой стал вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри, который отразил 42 броска в матче с «Питтсбургом» (3:2).

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