Москва, 10 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В 2021 году производство бензина в России может достичь 40 млн тонн, то есть практически достичь показателя 2019 года. Об этом 10 ноября заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на «правительственном часе» в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«В этом году мы ожидаем производство бензина на уровне около 40 млн», — заявил Шульгинов.

По его словам, это выше показателя 2020 года и почти совпадает с 2019 годом. При этом выпуск дизельного топлива составил 80 млн тонн.

По данныманным Минэнерго, в 2020 году производство бензина снизилось на 4,5% в годовом выражении — до 38,4 млн тонн, дизельного топлива — на 0,5%, до 78 млн тонн.