Тула, , 12:32 — REGNUM Электронный аукцион на проведение работ по реконструкции Московского путепровода в Туле объявлен центром организации закупок Тульской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аукционную документацию.

Тула Celest

Заказчиком работ выступает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы. Речь идёт о реконструкции путепровода на ул. Октябрьская в Зареченском территориальном округе, между ул. Пузакова и ул. Токарева. Общая длина трассы путепроводного перехода составляет 0,380 км.

Работы предполагается выполнять в два технологических этапа. Первый этап включает устройство элементов ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции, разборку конструкций левой половины существующего путепровода, строительство новой левой части путепровода. На втором этапе будет проводиться перестановка элементов ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции, разборка конструкций правой половины существующего путепровода и собственно строительство новой правой части путепровода с подходами и объединение их с левой частью путепровода, а также устройство подпорных стенок и опор путепровода в зоне работ.

Начальная (максимальная) цена, согласно объявлению, составляет 1 409 223 762 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 по 17 ноября, сам аукцион назначен на 17 ноября.