Кишинёв, , 12:31 — REGNUM В дежурную службу полиции Кишинёва 10 ноября позвонил неизвестный и сообщил, что в двух зданиях суда столицы установлены взрывные устройства. О этом сообщает пресс-служба МВД Молдавии.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что были названы здания судов районах Центр и Буюканы. На место для проверки информации выехали правоохранители и специалисты службы Bombteh.

«Они оцепили территории и эвакуировали всех сотрудников и граждан, которые в тот момент находились внутри обоих зданий», — сообщили в МВД.

Стоит отметить, что в Кишинёве участились случаи, когда в полицию обращаются с ложными сообщениями о «минировании» судов. В Буюканах в последний раз это происходило 29 октября.