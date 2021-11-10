Иволгинский район, Бурятия, 10 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В селе Оронгой в Бурятии 9 ноября нашли тело 49-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, уголовное дело возбуждено за избиение, повлёкшее смерть потерпевшего.

Топор

По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний местный житель. По данным ведомства, убитый пришёл к нему в гости 8 ноября, где они вместе распивали спиртные напитки.

«Следующим вечером во время продолжавшихся возлияний между пенсионером и их гостем на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил топор и нанес им несколько ударов по голове собутыльника», — отметили в ведомстве.

В результате мужчина скончался на месте, подозреваемый же оставался дома до приезда следователей. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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