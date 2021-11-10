10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Шарапова, , 13:53 — REGNUM Проект постановления, в соответствии с которым Министерство просвещения РФ намерено актуализировать полный свод правил орфографии и пунктуации, спровоцировал шквал негативных комментариев в социальных сетях. Люди считают, что новым словам и заимствованиям (таким как дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и многим другим) в русском языке не место.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

«Язык наш изменился в основном в том, что напичкали его всякими «лайфхаками» и прочей иностранным мусором. Наши предки нынешней речи бы не поняли», — считает Попутчик.

«Да, скоро и русских слов в русском языке не останется. Кругом одни «киллеры», «офшоры» и «лоукостеры», которые собираются внести в словарь русского языка. А зачем? Их что, нельзя заменить русскими словами? Или обязательно изъясняться при помощи иностранщины? Модно? Так и внесите их в словарь жаргонных слов и изъясняйтесь. Бедный русский нерусский язык», — поддерживает Алёна.

«Помню, в свое время менялись правила правописания гласной «И» после приставки. В школе нас учили писать — предИстория, предИнфарктное. Поменяли где-то в 80-х годах. Теперь пишут — предЫстория, предЫнфарктное состояние. Я тогда работала в издательстве «Правда». Помню, как корректоры возмущались… Теперь, после введения ЕГЭ, и Ожегов им плох, и Даль лишний», — отмечает москвичка.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Недоучки сейчас на коне, сами не хотели учиться и других под себя хотят подогнать, чтобы фоне грамотных дураками при портфелях не выглядеть», — иронизирует «Гость».

"Абрывалг… москвашвея… спутник… пивная, ещё парочку! ковид… абырвалг!» — смеётся Дмитрий Ржевский.

«Если серьёзно, проходили этот дурдом ранее с заменой Ё на Е. Столько народа по судам до колен ноги стёрли, доказывая подлинность своих документов об образовании или родство со своими детьми», — напоминает «Тот ещё».

«Уже многие не различают женский и мужской род, единственное или множественное число и прочие элементарные основы русского языка», — поддерживает другой участник обсуждения.

«Надобно не новые правила выдумывать, а старые выполнять! В начале 70-х Франция это проходила, в результате был принят закон о незасорении французского языка английскими словами. А у нас даже где можно сказать короткое русское слово «продлить», теперь говорят «пролонгировать»! Смотрю, уже пролонгировали так, что скоро друг друга понимать перестанем..» — иронизирует Пугачёв.

«Чего мучиться, русский язык упразднить, а (к чему вы там нас готовите?) английский, например, вместо него ввести» — предлагает Сергей.

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«Уже и до русского языка добрались! Правильно, пусть все не учатся правильно говорить по-русски, а говорят, как хотят, и пишут тоже! Вы послушайте, как разговаривает молодежь — это же кошмарский ужас! Двух слов правильно связать не могут, сплошные слова-паразиты. Потому что в школе перестали учить правильному общению и правописанию! Помните фильм «Дневник директора школы»? Когда актер Борисов, играющий директора, отвечает жене, почему он не взял учительницу? «Потому что она говорит «траНвай». А теперь разрешат всё!» — сокрушается Вита.

«Требую Минпросвещения закрыть, сотрудников сократить», — заявила Светлана Анатольевна.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения РФ предложило актуализировать правила орфографии русского языка. Соответствующий проект постановления 9 ноября опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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