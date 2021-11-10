Москва, , 12:26 — REGNUM Россия и Никарагуа ведут практическую проработку производства российской вакцины от COVID-19 «Ковивак» на территории центральноамериканской страны. Об этом 10 ноября сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Вакцина «КовиВак» Covivac.ru

«Проработка находится в абсолютно практической стадии», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что на территории Никарагуа создано совместное с РФ предприятие для производства «Ковивака». В настоящее время завершается согласование между сторонами и решаются технические вопросы, добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России разработаны и внедрены четыре вакцины от коронавируса. Среди них «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».