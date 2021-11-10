Москва, , 12:25 — REGNUM Новый закон о региональной власти стоит оценивать крайне позитивно, как и любое действие, направленное на укрепление центральной власти, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Центра политического анализа (ЦПА), политолог Павел Данилин.

Павел Данилин Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Этот закон, безусловно, требовался не только для того, чтобы реализовать те поправки, которые были внесены в Конституцию РФ. Он давно назрел и перезрел, потому что предыдущий ФЗ №130 вообще представлял из себя «лоскутное одеяло», как правильно сказал Крашенинников.

В ФЗ №130 вносились поправки 187 федеральными законами, и нормально функционировать он не мог, потому что в России очень сложная схема распределения полномочий между властями. И когда постоянно вносятся поправки, то рано или поздно они начинают друг другу противоречить.

После того как были внесены поправки в Конституцию РФ, возникла необходимость в разработке нового закона, именно закона, а не поправок, который бы гармонизировал систему публичной власти в России.

То есть распределение полномочий между федеральными, региональными, муниципальными властями, но при этом на базе общих задач и общих целей с тем, чтобы между этими ветвями власти не было бы борьбы, а была бы общность задач, целей и целепопадания.

Универсализация названия глав субъектов РФ — это лишь одна из составных и видимых частей нового закона. А главное — это взаимодействие разных уровней власти, четкая и слаженная работа этих уровней власти.

Пока в России до сих пор с этим есть проблемы. Когда у одних органов власти есть полномочия, но нет денег, или наоборот, у других нет денег, но есть полномочия. И начинается бодание между ними, торг, кивание друг на друга. Это всё, безусловно, не способствует активной работе власти на благо граждан.

Для граждан совершенно неважно, кто это — федеральная, региональная или муниципальная власть, для них это всё одно — власть. Кто виноват, глава муниципалитета или президент, люди совершенно не разбираются, им перпендикулярно.

Поэтому вопросы, которые, например, волновали Татарию по поводу переименования главы субъекта (сейчас у них президент республики), или коммунистов волновал вопрос по поводу сроков полномочий губернаторов — всё это ерунда и мишура, совершенно не имеющая никакого отношения к реальному содержанию проекта этого закона.

Главные задачи нового закона о региональной власти — укрепление Федерации, укрепление общих принципов функционирования власти и вертикали власти в России», — высказал своё мнение Павел Данилин.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 9 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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