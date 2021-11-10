Сеул, , 12:24 — REGNUM Шесть из десяти жителей Южной Кореи намерены отправиться в путешествие по стране в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Исследовательского института Кёнги.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 20 по 21 октября среди тысячи человек, 62%респондентов сообщили о планах посетить туристические места в стране, 25,5% — отправиться отдыхать в другие страны.

Порядка 46,8% опрошенных указали на отсутствие желания отправиться за рубеж, что свидетельствует о наличии опасений по поводу коронавируса.

Между тем 73% респондентов сообщили о том, что они путешествовали внутри страны после начала пандемии коронавируса, что почти в два раза больше, чем по итогам опроса, проведённого в мае 2020 года.

В то же время 15,9% участников опроса считают, риск заразиться коронавирусом во время туристических поездок очень высок.