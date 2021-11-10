Брянск, 10 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Взятка за прогулы осуждённого привели на скамью подсудимых бывшего мастера по благоустройству муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Карачевского городского поселения Брянской области. Суд отправил коммунальщика в колонию, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Мастер в августе 2020 года получил от осуждённого, отбывающего на предприятии наказание в виде обязательных работ, 10 тысяч рублей. За эти деньги коммунальщик согласился «закрыть» глаза на два дня прогулов мужчины. Через месяц мастер потребовал ещё столько же. Осуждённый сообщил об этом оперативникам, под контролем которых и состоялась передача денег.

Приговором суда работнику коммунальной службы назначено три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей. После этого ещё в течение трёх лет он не сможет занимать руководящие должности. Решение суда пока не вступило в законную силу.