Казань, , 12:21 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 242 случая заражения коронавирусом, два из них завозные, остальные — контактные. Всего по состоянию на 10 ноября в республике зарегистрировано 32 898 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровел за время пандемии 26 241 ковид-пациент, скончались 1078 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 165 пациентов, количество летальных исходов возросло на девять.

Госпитализировали за прошлый день 70 человек, 172 пациента лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 141 носителя вируса, 17 проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 9 ноября провели 3 980 233 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции.

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