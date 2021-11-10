Оренбург, , 12:21 — REGNUM В Оренбургской области пчеловод взыскал в судебном порядке у минприроды компенсацию ущерба за массовую гибель пчел. Министерство попыталось обжаловать решение суда первой инстанции, но безуспешно. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Мертвые пчелы Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Пасечник указал, что большинство принадлежащих ему пчел погибли из-за химобработки лесного массива от непарного шелкопряда. Суд установил, что минприроды региона должным образом не контролировало ход работ. Ответственность по возмещению материального ущерба подлежит возложению на министерство.

Ущерб пчеловоду был оценен экспертом в 1 592 400 рублей. Эту сумма минприроды должно выплатить пчеловоду. Решение суда вступило в законную силу.

Стоит отметить, из-за нашествия непарного шелкопряда в ряде муниципалитетов региона в мае 2021 года объявляли режим ЧС. В борьбе с насекомым-вредителем использовались химсредства.