Ташкент, , 12:20 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел 9 ноября видеоселекторное совещание по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В сообщении отмечается, что принцип «Во имя чести и достоинства человека», являющийся главным критерием в новой стратегии развития Узбекистана, предусматривает создание достойных условий жизни и современной инфраструктуры для каждого гражданина.

«Это касается и доступа к квалифицированной медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующие планы, обнародованные Шавкатом Мирзиёевым на предвыборных встречах с избирателями, начинают воплощаться в жизнь.

«На сегодняшнем совещании основное внимание уделено развитию первичного звена медицины, раннему выявлению наиболее распространенных и смертельных заболеваний, мероприятиям целевого скрининга», — говорится в сообщении.

Подвергнуты критике недостатки в деятельности правительства и министерства здравоохранения в указанных направлениях. В ходе совещания Мирзиёев отметил, что «здоровье нашего народа — наше богатство, ценность которого невозможно ничем измерить».

«Поэтому мы поставили перед собой большие цели по превращению медицины в систему, удовлетворяющую требования народа. С этой целью мы увеличим ассигнования на первичное звено в два раза и примем отдельную программу по профилактике наиболее распространенных заболеваний», — сказал президент страны.