Тбилиси, 10 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Депутата парламента Грузии от блока «Стратегия Строителя» Ираклия Гогуадзе 10 ноября госпитализировали на седьмой день после голодовки. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

Facebook.com/parliamentgeo Здание парламента в Тбилиси

По данным журналистов, политику стало плохо, и пришлось вмешаться медикам. Голодовку он прекратил, хотя её цель не была достигнута.

«Врачи сняли мне боль и вывели меня из тяжелого состояния. Я должен продолжить лечение и поэтому прекращаю голодовку», — сказал депутат.

Напомним, Гогуадзе объявил голодовку 3 ноября вместе с другим депутатом парламента, лидером партии «Дроа» Еленой Хоштария. Они потребовали перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику. Вместо этого власти отправили бывшего грузинского лидера в тюремную больницу. Сам Саакашвили заявляет, что не принимает пищу с 1 октября.