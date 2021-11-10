Москва, , 12:18 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 38 058. Об этом 10 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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Эпидемиологическая ситуация начинает улучшаться, суточный прирост заражений идёт на спад. Так, днём ранее, 9 ноября, в России выявили 39 160 новых носителей вируса.

Видимое улучшение происходит в Москве, где за сутки выявили 3927 случаев заражения против 5287 накануне. В Санкт-Петербурге — 2942, Подмосковье — 2649. На четвёртом месте прочно обосновалась Самарская область — 1785 случаев. В первую пятёрку попал Крым — 811 подтверждённых заражений.