10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что певица София Ротару, как заявила ее сестра Аурика Ротару, ждёт «возврата» Крыма Украине.

Оксана Переможенко, , 13:49 — REGNUM Певица София Ротару ждёт «возврата» Крыма Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу DOROTYE рассказала её сестра Аурика Ротару. Сестра исполнительницы также подчеркнула, что крымский отель Villa Sofia, принадлежащий её сестре Софии, стоит закрытым.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление сестры Софии Ротару о российском Крыме обсудили читатели издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «Вконтакте». Многие отметили, что Крым уже вернулся домой и ждать больше не нужно.

«А тем временем София Михайловна регулярно мотается в Россию на заработки. Вот читала, что в новогодних огоньках приедет сниматься. А то пока Крым с доходами от виллы дождешься, можно и ножки протянуть с голодухи», — написала Вита К.

«Напоминает о себе Софочка. Сначала якобы отказалась от гастролей в РФ, но… в 2020 певица София Ротару выступила на концерте «Песня года» в Москве, соответствующие кадры опубликованы в Instagram-stories исполнительницы», — напомнил Геннадий Г.

София Ротару Pavelnestor

«Похоже, ждать придётся очень долго…» — пишет Nikolay G.

«Ура!!! Ротару будет жить очень долго!!!» — отметил Сергей О.

«Лицемерки, если такие патриотки, чего Софа мотается в РФ на заработки? Заробiтчанка (трудовая мигрантка — О. П.), блин», — отреагировала Ирина С.

«Наверное, готовятся к гастролям по Украине», — написал Владимир М.

«Главное, пускай не забывают слать соленья и варенья «защитникам» (украинским силовикам — О. П.). А так, конечно, ждите», — отреагировал Сергей Евгеньевич.

«Какой Украине? Той самой, которая радовалась безмерно наводнениям в Крыму?» — задался вопросом Алексей С.

«Может, лучше Софочку вернуть Украине?» — иронизирует Наталья Б.

«Ну налог на российскую недвижимость она «агрессору» платит? Или вилла не переоформлена по российским законам?» — поинтересовалась Tanja Z.

«Они чё, вечно жить собираются???» — смеется Вадим И.

«Боюсь, что ни Ротару, ни её сестре не суждено дождаться возвращения Крыма. Не могут же они жить вечно», — задумался Jurij O.

«Так уже Крым вернули?! Чего она ждёт?» — не понимает Коля К.

«Освобождают не для того, чтобы потом возвращать оккупантам», — добавил Alex E.

«Дачу в Ялте они ждут», — смеется Сергей С.

«Нужно их помечать: «они спонсируют братоубийственную войну» при любом появлении на ТВ», — написал Вадим М.

«Закрыть им доступ к сцене за нарушение территориальной целостности России…» — призвал Юрий К.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А денежки от «агрессоров» поперек горла не встали еще?» — спросил Александр У.

«Если эти старушки веруют в войну между Россией и Малороссией, то почему РФ не национализировала имения семейки Ротару как военный трофей?! Или Софья, согласно законодательству РФ, законопослушно налоги платит?» — не понимает Павел З.

«В другой жизни», — смеется Сергей Е.

«Если учесть, что Софе 74 года, то ждать ей остаётся только встречи с Богом», — добавила Анжела Б.

«ФСБ это учтёт или она снова на «Золотой граммофон» припрется?» — задалась вопросом Саянруж Ш.

«Они ждут возвращения своей недвижимости, не более», — пишет Артур Б.

«Сестра сестру подставляет», — подытожила Людмила Б.

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