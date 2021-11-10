Томск, 10 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Томской области зафиксирован очередной рекорд по заболеваемости COVID-19 с начала года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Коэффициент распространения инфекции составил 1,1. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 50 516.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 38 802 человек, в том числе 45 за последние сутки. Скончались 608 человек (+3 за последние сутки). Занятость коечного фонда в ковидных стационарах области превысила 79%.