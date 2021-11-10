Уфа, , 12:33 — REGNUM Бригада врачей Башкирского государственного медицинского университета выехала в Тамбовскую области для оказания помощи пациентам с COVID-19. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба этого университета.

Врачи Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР

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Сообщается, что мультидисциплинарная выездная бригада врачей была сформирована по поручению Минздрава России. С 10 ноября медики приступили к работе в медицинских учреждениях Тамбовской области. Они помогут врачам оказывать помощь пациентам с COVID-19.

По предварительной информации, башкирские медики отработают в Тамбовской области три недели.

Ранее сообщалось, что в октябре бригада врачей этого университета работала в Псковской области.