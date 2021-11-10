Тимур Кондратьев, 10 ноября 2021, 13:48 — REGNUM Видео из Владимирской области, где очевидцы обнаружили, что к одному из загородных участков ведёт дорожка, уложенная обломками могильных плит и памятников с выгравированными на них надписями и даже портретами людей, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
"Не всё так страшно, как кажется. В любом цеху по производству памятников куча такого брака, и, видно, чтобы добро не пропадало, выложили осколками въезд на участок», — считает Виктор В.
Многие пользователи предположили, что данные обломки могут являться производственным браком, которому не нашли никакого применения и просто использовали в качестве материала для оформления подъезда к участку. Для кого-то это может являться даже стильным дизайнерским решением, пишут граждане.
«Если это и правда лишь отбраковка, то что тут страшного? Камень как камень. Единственное, что по надписям и лицам ходит не очень-то приятно. Хотя, конечно, это кому как. Может, кому-то такое покажется интересным решением», — поделился своим мнением Геннадий Ф.
Некоторые комментаторы отмечают, что, как бы то ни было, надо быть совершенно ненормальным человеком, чтобы ходить и кататься на автомобиле по надгробиям. Люди убеждены, что только нездоровому человеку могла прийти в голову такая безумная и аморальная идея.
«Да какая разница уже, отбраковка это или нет, если люди готовы ходить по надгробиям! Это же просто аморально, да и банально должно быть неприятно простому человеку. Какому маньяку такая идея могла прийти в голову? Просто не укладывается!» — пишет Арсений У.
«Что в голове у человека, который дорожку к дому себе выложил из могильных плит? Пусть даже гипотетически, не будучи установленными на могилах. Причём с лицами умерших людей и датами! Жесть!» — удивляется Роман П.
Часть людей считает, что раз строители решили применить в качестве покрытия для въезда на участок обломки могильных плит, то они могли бы развернуть все эти кусочки рисунком вниз и изъять те, где изображены надписи и лица людей, но почему-то они предпочли оставить всё как есть.
«Может быть, стоило проявить элементарное уважение к другим людям и укладывать куски так, чтобы не ходить/ездить по их лицам и фамилиям?! Или хозяину было просто наплевать?» — задаётся вопросом Галина У.
Ряд пользователей указывает на то, что владельцу данного участка отныне придётся иметь дело с негативным отношением со стороны других жителей, которые будут остерегаться человека без элементарных принципов уважения к усопшим.
«Зато весь посёлок теперь будет знать, какой психопат живёт на участке, вымощенном надгробиями. Лучше иметь в виду и обходить человека стороной. У него явно с кукухой не всё в порядке», — написал Владимир Я.
Нашлись и те, кто напомнили, что это уже не первый подобный случай и такая тенденция наблюдается и в других регионах нашей страны.
«Была похожая новость. То ли в торговом центре, то ли ещё где-то так же сделали пол. Год или два назад. Значит, такое бывает и ничего страшного не произошло», — отмечает Александр И.
Напомним, 9 ноября в социальных сетях появилось видео из Владимирской области, где очевидцы обнаружили, что к одному из загородных участков ведёт дорожка, уложенная обломками могильных плит и памятников с выгравированными на них надписями и даже портретами людей.