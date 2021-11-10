Ульяновск, , 12:14 — REGNUM В Ульяновской области жители продолжают умирать от ковида. Новые данные об эпидемической ситуации публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 10 ноября, за последние сутки в регионе скончались четыре пациента с коронавирусом. Всего в Ульяновской области от осложнений, вызванных ковидом, умерли 3156 больных.

Отметим, что за последние три недели, с 27 октября по 9 ноября, больше всего скончавшихся зарегистрировано за 30 октября, когда умерли 24 ковид-пациентов. За этот период не было ни одного дня без летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжаются проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. С начала года организовано 315 рейдов, по итогам которых составлено 255 протоколов об административных нарушениях.