Москва, 10 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Льготное техприсоединение электропринимающих устройств приводит к сокращению доходов сетевых организаций, что, в свою очередь, приводит к повышению нагрузки на потребителей. Это будет вскоре скорректировано на федеральном уровне. Об этом 10 ноября заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на «правительственном часе» в Совфеде, отвечая на вопрос о выпадающих доходах организаций от строительства новых объектов электросетевого хозяйства.

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«Нужно скорректировать в части того, что все затраты должны быть экономически обоснованы, и плата должна быть соответственно экономически обоснована расходом и возмещаться сетевым компаниям», — заявил Шульгинов.

«Сегодня этот закон в правительстве уже выходит скоро, и он, скорее всего, или в ближайший декабрь, или в начале следующего года вступит уже в (силу)», — указал он.

Выпадающие доходы от льготного техприсоединения составили более 190 млрд рублей.