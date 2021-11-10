Кемерово, , 12:12 — REGNUM Руководивший тушением пожара в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» Андрей Бурсин рассказал, что пожарные не смогли открыть дверь в кинозал из-за холодильника. Также он пояснил, что на эвакуационном выходе не было ручек и двери были вровень со стеной.

Развалины ТЦ «Зимняя вишня» Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Оказалось, что до пожара эта дверь при открытии упиралась в холодильник бара. Когда мы разбирали завалы, он лежал на полу и перегораживал вход. Также в кинозалах были установлены двери «Антипаника», то есть изнутри дверь открыть можно, а снаружи — нет», — приводит слова Бурсина сайт Ngs42.ru.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.