Афины , , 12:11 — REGNUM В окрестностях греческого города Салоники в ходе работы над голливудской картиной «Непобедимые-4» («Invincible-4») пострадал член съемочной группы, гражданин Болгарии. Об этом 10 ноября сообщила софийская газета «Труд».

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Подробности инцидента не уточняются. Известно лишь, что болгарский каскадер, выполнявший в фильме сложный трюк на воде, получил сложную травму позвоночника и внутренних органов. Он был доставлен в одну из центральных клиник Салоников, сейчас его состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

По некоторым данным, в Грецию из Болгарии были доставлены члены семьи пострадавшего.

Ранее сообщалось, что на съемках «Invincible-4», помимо болгарского каскадера, были травмированы еще три человека. Работа над фильмом продолжается в плановом режиме.