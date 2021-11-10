Балабаново, Калужская область, , 12:34 — REGNUM В Калужской области начата доследственная проверка по факту самовольного ухода из дома двух несовершеннолетних детей, сообщили 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В поисках следа Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По предварительным данным, 9 ноября брат и сестра в возрасте 12 и 11 лет, проживающие в городе Балабаново, ушли гулять и не вернулись. В результате поисковых мероприятий дети были обнаружены в течение суток.

В ходе проверки следователи СК России выясняют причины самовольного ухода несовершеннолетних, условия их жизни, развития и воспитания, совместно с органами внутренних дел проводят мероприятия по профилактике повторных происшествий с участием этих детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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