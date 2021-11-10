Кострома, 10 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Посещаемость учреждений культуры в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Костроме выросла в 1,5−2 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители музеев, кинотеатров и других развлекательных организаций.

Резиденция Снегурочки в Костроме

Так, филиалы Костромского государственного историко-архитектурного и художественногомузея-заповедника в эти дни приняли 3353 человека, что в 2 раза превышает цифры предыдущей недели. Наибольшей популярностью пользовались музей природы, Романовский музей и Костромская слобода.

Кинотеатры приняли в 1,5 раза больше посетителей. По словам управляющих, в большей степени рост статистики обусловлен каникулами для школьников, установленными на период нерабочих дней. Родители старались занять время детей, отправляя их на просмотр фильмов.

Схожая картина наблюдалась в резиденции Снегурочки. За период с 30 октября по 7 ноября волшебница приняла 264 человека. Это в 1,7 раза больше, чем в предыдущую неделю. Росту посетителей не помешали ограничения. Гостей в резиденцию пускали исключительно по QR-кодам и предварительной записи, наполняемость помещений была снижена на 70%.

Судя по всему, костромичи не стали проводить все «выходные» дома и пытались организовать досуг любыми доступными способами. Тем не менее, горожане нашли время поставить прививки от коронавируса. Вакцинацию в нерабочую неделю прошли 16,6 тысячи жителей региона. Для сравнения, с 16 по 24 октября количество желающих было на 55% меньше — 10,7 тысяч человек.