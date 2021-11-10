Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM В Ленинградской области число выписанных за сутки выздоровевших от коронавируса местных жителей превысило количество новых заражённых — 384 против 383 инфицированных. Об этом 10 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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За минувший день в Ленобласти выявлено 383 новых носителя SARS-CoV-2, что на девять человек меньше, чем днем ранее. Суточное снижение заболеваемости наблюдается в регионе с 7 ноября.

За прошедший день наибольшее число инфицированных выявлено в крупных населённых пунктах, таких как Гатчина (24), Тихвин (21), Всеволожск (18), Кудрово и Кириши (по 17), Сланцы (16), Выборг (15), Кингисепп (14), Мурино и Тосно (по 11), Коммунар (10).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 82 307 инфицированных коронавирусом. Из них 63 205 человек выздоровели, в том числе 384 были выписаны по выздоровлению за 9 ноября. Умер от осложнений, вызванных COVID-19, 2631 пациент, в том числе восемь летальных исходов было зарегистрировано за минувший день. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее.

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