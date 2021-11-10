Казань, 10 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Татарии задержан 42-летний директор ООО «Ирбис», подозреваемый в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших гибель двух человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

Chuvashia.sledcom.ru Обвал грунта

В Казани утром 4 ноября в коттеджном поселке «Брайт Парк» при рытье траншеи экскаватором-погрузчиком произошло обрушение грунта. Стоявшие на краю траншею 21-летний мужчина и 14-летний подросток погибли. По версии следствия, трагедия произошла в результате неисполнения руководителя субподрядной организации ООО «Ирбис» и иных лиц требований безопасности при прокладке ливневой канализации. Отмечается, что субподрядчик не имел соответствующего ордера на производство земляных работ и ответственного за производство инженерно-технического работника.

Директора в качестве подозреваемого допросили, свою причастность к совершению преступления он не признал и представил следствию имеющие признаки подделки документы о переложении своих обязанностей на другого сотрудника.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 15 августа на территории одного их учреждений города Энгельса мужчина выполнял работы по расчистке траншеи для укладки трубы. В какое-то время края траншеи обрушились и рабочего засыпало землей.

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