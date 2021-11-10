Москва, 10 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Одной их тем, которые Россия и Белоруссия намерены обсудить на заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран, станет ситуация после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом, открывая заседание 10 ноября, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Российский министр подчеркну, что «сегодняшнее мероприятие — часть насыщенного политического российско-белорусского диалога, который заметно интенсифицировался».

«Отдельно, конечно, затронем ситуацию, которая сложилась вокруг Договора об открытом небе после выхода из него США», — сказал глава МИД РФ.

Напомним, ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии проходит в Москве 10 ноября под председательством министров иностранных дел Сергея Лаврова и Владимира Макея.

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Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала это соглашение в мае 2001 года.

В ноябре 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора, после чего некоторые страны попытались переложить на Россию ответственность за несоблюдение пунктов соглашения. 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Свои обязательства в рамках договора Россия продолжит выполнять до официального выхода из соглашения, который произойдёт 18 декабря 2021 года.