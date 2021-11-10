Оренбург, 10 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В селе Новобогородское Пономаревского района Оренбургской области снят карантин, который вводился из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает минсельхоз региона.

Nemetz33 Куры в клетке

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ситуация с заболеванием птицы высокопатогенным гриппом птиц стабилизировалась. Новые случаи массовой гибели птицы не регистрировались.

По данным министерства, с 1 октября было зафиксировано 16 неблагополучных пунктов. На сегодняшний день (10 ноября) карантин по высокопатогенному гриппу птиц сохраняется в 15 неблагополучных пунктах 12 муниципальных образований.

Ранее Россельхознадзор сообщал о 37 неблагополучных по птичьему гриппу очагах в Оренбуржье.