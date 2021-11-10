Москва, , 12:19 — REGNUM На Украине происходит геноцид русских. Об этом 10 ноября заявил заслуженный врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению эпидемиолога, происходит это при помощи такого заболевания, как корь, вакцинация от которой на Украине должным образом не производится.

«Вакцинацию от кори мы не отменяем. Потому что наши соседи — Украина, где происходит геноцид русского народа, потому что украинцы — это тоже русские, но обособленная ветвь, от кори практически там не вакцинируют. И в основном корь нам завозили с Украина», — сказал Онищенко.

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