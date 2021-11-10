Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет выступать 10 ноября на заседании Тбилисского городского суда по делу о жёстком разгоне полицией протестующих в ноябре 2007 года. Об этом журналистам сообщил адвокат экс-президента Бека Басилаия.

Михаил Саакашвили Rrnews.ru

«Пенитенциарная служба не повезёт Михаила Саакашвили на процесс. Суд вчера вечером даже не проинформировал его о поступлении запроса из суда», — сказал адвокат.

Заседание по делу назначено на 13:00 по тбилисскому времени (12:00 мск). Басилаия и другие адвокаты Саакашвили настаивают на том, чтобы ему позволили выступить в суде.

Напомним, в ноябре 2007 года в Тбилиси проходили массовые акции протеста, участники которых выступали против политики тогдашнего президента Саакашвили. Правоохранители жёстко разгоняли активистов. Их преследовали и избивали. Правоохранители также разгромили и вынудили закрыться телеканал «Имеди».

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