Москва, , 12:04 — REGNUM До конца февраля 2022 года цены на жилье в РФ сохранятся на одном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Сделки с недвижимостью (сс) rawpixel

«Снижения цен на рынке жилья не будет. Скорее всего, в ближайшее время и до конца февраля они сохранятся на одном уровне. С весенним всплеском деловой активности вероятны изменения в предложениях застройщиков, но они, скорее всего, будут несущественными и отразят в себе инфляционную составляющую, — сказал Демин. — В основной массе цены не будут ни падать, не увеличиваться. Вероятно, что в прайсах крупных ЖК появятся квартиры по спецценам, но таких предложений будет мало, и их наличие скорее предновогодний маркетинговый ход. На вторичном рынке снижения цен тоже не предвидится, ведь собственники стараются заработать на каждой сделке, поэтому жду своего «выгодного» покупателя».

Как подчеркнул Демин, сильного роста цен быть не должно.

«Корректировка цен будет на уровне инфляции, а цена ипотеки подстроится по ставку ЦБ. Цена метра сначала будет изменяться на первичном рынке, а затем пропорционально — на вторичном», — пояснил эксперт

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ситуация с ростом ставок по ипотечным кредитам будет зависеть от того, сколько продлится финансирование льготных программ.

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