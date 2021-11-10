Уфа, 10 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Незаконную деятельность по предоставлению потребительских займов пресекли в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Жан Беро. Ломбард

Сообщается, что летом 2021 года Банк России исключил ООО «Ломбард Капуста» из государственного реестра ломбардов.

Несмотря на это, фирма продолжала предоставлять потребительские займы. Сотрудники прокуратуры города Стерлитамак привлекли директора организации к административной ответственности за незаконное предоставление потребительских кредитов в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

«Постановление суда не вступило в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что помимо этого, в адрес руководителя фирмы было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате требования прокуратуры удовлетворены, деятельность по предоставлению займов приостановлена.