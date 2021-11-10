Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге зафиксированы 2942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 10 ноября в федеральном оперштабе. Это на 262 случая больше, чем сутками ранее. Увеличение суточного числа зараженных продолжается третий день подряд после спада в период нерабочей недели.

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Также за последние сутки зафиксировано 82 летальных случая среди больных COVID-19. Это на шесть случаев меньше, чем в предыдущий день. Всего в Петербурге от ковида скончались за время пандемии 24 722 человека.

Общее количество зарегистрированных фактов заражения коронавирусом с марта 2020 года по 10 ноября 2021 года составило в Петербурге 738 681 случай, выздоровели 667 095 человек, в том числе за последние сутки выписаны 2825 человек.

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