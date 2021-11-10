Краснодар, 10 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 323 новых случая заражения коронавирусом, в числе новых заболевших ковидом — 56 детей. Об этом 10 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне, 9 ноября, сообщалось о 320 новых заболевших.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре выявили 82 случая, в Армавире — 23, в Лабинском районе — 15, в Туапсинском — 14, в Калининском и Новороссийске — по 13, в Кореновском и Ленинградском районах — по 12, в Анапе — 11. По десять положительных результатов в Сочи и Кущевском районе. По восемь — в Белореченском, Северском и Староминском. По семь — в Апшеронском, Новопокровском и Горячем Ключе», — уточнили в оперштабе.

В общей сложности в регионе уже подтверждено 84 568 случаев заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 59 007 человек.

Скончались 7 830 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом, в том числе 48 человек умерли за истекшие сутки.

В больницах Краснодарского края с подозрением на коронавирус находятся 6616 человек, из них 3 450 — с подтвержденным COVID-19.