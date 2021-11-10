Москва, , 12:05 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 научился преодолевать иммунитет человека. Об этом 10 ноября заявил заслуженный врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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«Насчёт человеческой популяции ничего сверхъестественного не произошло — он стал преодолевать иммунный барьер», — сказал Онищенко.

По его словам, от 40% до 60% зараженных коронавирусом переносят его бессимптомно или в легкой форме.

«И эти люди представляют для нас с точки зрения эпидемиологии самую большую опасность. Поэтому, если я ответственный человек и даже если я знаю, что у меня все будет хорошо, я должен буду привиться, чтобы не оказаться опасным для других», — отметил эпидемиолог.