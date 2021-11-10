Стивен Джеррард может стать главным тренером «Астон Виллы»
Лондон, 10 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард в ближайшее время возглавит английскую «Астон Виллу». Об этом 10 ноября сообщает The Economist.
Biser Todorov
Стивен Джеррард
По информации источника, Джеррард перейдёт в клуб из Бирмингема в течение недели. Клубы близки к согласованию размера компенсации.
Напомним, Джеррард является главным тренером «Рейнджерс» с 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом Шотландии в сезоне 2020/21.