Лондон, 10 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард в ближайшее время возглавит английскую «Астон Виллу». Об этом 10 ноября сообщает The Economist.

Biser Todorov Стивен Джеррард

По информации источника, Джеррард перейдёт в клуб из Бирмингема в течение недели. Клубы близки к согласованию размера компенсации.

Напомним, Джеррард является главным тренером «Рейнджерс» с 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом Шотландии в сезоне 2020/21.