Майкоп, 10 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Адыгее разоблачена деятельность местного жителя, который пытался создать на территории республики ячейку международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его попытка стала известна органам безопасности и злоумышленник был задержан, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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«Сотрудниками УФСБ установлено, что указанный гражданин активно участвовал в деятельности экстремистской организации. В социальной сети разместил изображения с символикой организации, а в ходе общения с жителями республики высказывался в поддержку движения, демонстрировал свою приверженность к указанному движению», — говорится в сообщении ФСБ.

Помимо этого, подозреваемый высказывался против общепринятых моральных принципов, отрицал закон и пропагандировал насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов как единственный способ достижения своих целей.

Жителя Адыгеи задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. Суд признал его виновным и присудил ему два с половиной года лишения свободы условно с ограничением свободы еще на полгода.

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