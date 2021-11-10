Киев, 10 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. У Украины и Соединенных Штатов нет разногласий в оценке ситуации с безопасностью возле украинских границ, разница только в том, какая терминология используется в комментариях. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

«У нас нет разногласий с Соединенными Штатами по оценке ситуации с безопасностью вокруг Украины. Разногласия есть в терминологии, которая используется при этом комментировании», — цитирует его «Укринформ».

Он добавил, что у Киева и Вашингтона «есть полное взаимопонимание в вопросе оценок безопасности». Украина «занимает очень взвешенную позицию, не собирается никого провоцировать и не делать ничего, что может послужить оправданием для эскалации со стороны РФ», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены перемещением российских военных вблизи границ Украины и считают, что в Москве должны повысить прозрачность своих намерений.

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