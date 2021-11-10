Москва, , 11:56 — REGNUM В России за сутки скончались от коронавирусной инфекции 1239 человек, сообщили 10 ноября в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Коронавирус Сdc.gov

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Показатель является самым высоким с начала распространения вируса. Предыдущий максимум был установлен днём ранее, 9 ноября, когда умерли 1211 человек. Общее число ушедших из жизни впервые превысило четверть миллиона — 250 454 летальных исхода.

В Москве за сутки скончались 98 заболевших, в Санкт-Петербурге — 82, в Подмосковье — 55.

Также в штабе рассказали, что за последние сутки в РФ выявили более 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.