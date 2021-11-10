Кызыл, , 11:55 — REGNUM Исполняющим обязанности министра юстиции Тувы назначен Евгений Мельников. Указ о назначении подписал 9 ноября глава республики Владислав Ховалыг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Министр юстиции Тувы Евгений Мельников Правительство Тувы

Евгений Мельников родился в посёлке Каа-Хем Кызылского района, в 2003 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Работал следователем Кызылской межрайонной прокуратуры, затем старшим помощником прокурора города Кызыла.

«С мая 2010 года по май 2020 года занимал должность прокурора Каа-Хемского района. До ноября 2021 года служил старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Тыва», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после победы Владислава Ховалыга на выборах главы правительство республики в конце сентября было отправлено в отставку. Новый состав был сформирован и утверждён региональным Заксобранием 21 октября.

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