Сеул, , 11:55 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие Южной Кореи Mnd.go.kr

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По их словам, коронавирус выявлен у шести представителей сухопутных войск и одного представителя специального подразделения при министерстве.

Известно, что пятеро военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 391.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2095.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2425 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 385 831.

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