Тбилиси, 10 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Тбилиси во время акций протеста, устроенных 1 ноября оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД), задержали 46 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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Акции проходили возле зданий минздрава, минюста и Службы госбезопасности. Протестующие требовали освободить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Министерство внутренних дел защищает право наших граждан на проведение мирных собраний и манифестаций, гарантированное конституцией Грузии. При этом, согласно закону Грузии «О собраниях и манифестациях», запрещается блокировать входы в здания административных органов и препятствовать их работе», — говорится в сообщении.

В МВД призвали политических лидеров соблюдать законы, уважать деятельность сотрудников полиции и поддерживать порядок на протестных акциях. В ведомстве подчеркнули, что на нарушения закона будет «правовое реагирование».

Напомним, основанная Саакашвили ЕНД с 1 ноября проводит акции протеста каждый день. Партия требует от властей освободить экс-президента из заключения и провести досрочные парламентские выборы. Накануне председатель партии Ника Мелия, заявил, что 10 ноября будет четыре протестные акции. Место нахождения четвёртой он не стал раскрывать, чтобы усложнить работу правоохранителям.