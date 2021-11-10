Джакарта, , 11:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо на встрече с премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом подчеркнул важность защиты индонезийских граждан в Малайзии, сообщает Kompas.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

«Я призываю немедленно подписать меморандум о взаимопонимании по защите индонезийских работников», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо также обсудил создание учебного центра в Малайзии. Учебный центр индонезийского сообщества — это форум для взаимодействия граждан Индонезии в ряде штатов соседней страны. Одна из программ ориентирована на образовательные мероприятия для детей индонезийских рабочих-мигрантов.

Стороны обсудили проведение переговоров между двумя странами по сухопутным и морским границам. Джоко Видодо хочет, чтобы переговорный процесс был завершен в кратчайшие сроки.

Главы Индонезии и Малайзии обменялись идеями по ряду региональных вопросов, связанных с Мьянмой и Южно-Китайским морем.

«Мы должны укреплять сотрудничество на основе принципа взаимного уважения и взаимной выгоды», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии встретился с премьер-министром Малайзии в президентском дворце в Богоре.

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