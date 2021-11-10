Женева, Швейцария, 16 марта, 2020, 05:06 — ИА Регнум. За сутки в мире заразилось коронавирусом около 11 тысяч человек. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения.

Сообщается, что количество заразившихся коронавирусом в мире возросло до 153 517 человек.

По данным ВОЗ, на данный момент из-за коронавируса погибло 5375 человек.

Ранее 13 марта ИА REGNUM сообщало, в ВОЗ заявили, что эпицентром пандемии коронавируса стала Европа.